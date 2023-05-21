За його словами, всі наявні позиції "вагнерівці" передадуть підрозділам армії РФ.

Ватажок "Вагнера" Євген Пригожин знову заявив, що виводить своїх найманців із зони бойових дій, передавши позиції кадровим окупантам "другої армії світу". За його словами, до 1 червня "жодного бійця ПВК на передньому краї не буде".

Про це Пригожин заявив в аудіовідповіді на запитання, чи штурмують його найманці населений пункт Хромове Донецької області. За його словами, "вагнерівці" нібито виконали свої завдання і повернуться в тил через понад 400 днів боїв.

"ПВК "Вагнер" залишить зону бойових дій від 25 травня. 1 червня жодного бійця на передньому краї не буде, допоки ми не пройдемо переформування, дооснащення та донавчання", – заявив Пригожин.

Відео дня

Він також додав, що зараз тиражуватимуть фейки про "нові штурми ПВК". Щодо штурму Хромового, Пригожин наголосив, що це завдання Міноборони РФ.

"Вагнер" на війні - останні новини

Майже рік "Вагнер" штурмував Бахмут з метою його захоплення. Кілька разів окупанти звітували, що вже захопили його, але це були фейки. Вчора, 20 травня, ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив про повне захоплення міста Бахмут. Згодом це заявили і в міноборони ворога.

Разом з тим, у Міністерстві оборони України заперечили втрату міста. Заступниця голови міністра оборони Ганна Маляр наголосила, що ситуація у місті критична і тривають важкі бої.

Під час брифінгу в Японії президент України Володимир Зеленський також заперечив захоплення Бахмута, зазначивши, що українські військові перебувають у місті.

Ввечері у Міноборони заявили, що, попри шалені спроби ворога взяти Бахмут під свій повний контроль, наші оборонці просунулись на деяких ділянках. Зокрема, за останню добу наші захисники мали просування у районі 200 метрів.

До того ж, стало відомо, що українські практично розбили ПВК "Вагнер" у Бахмуті. Втім, зовсім невдовзі найманців Пригожина чекає остаточний розгром.

Вас також можуть зацікавити новини: