Він спав, коли по будинку стався прильот.

Киянину вдалося самостійно вибратися зі зруйнованої під час російської атаки пʼятиповерхівки в Шевченківському районі Києва. Як повідомили в етері Київ24, звати чоловіка Валерій, його квартира на 5 поверсі багатоповерхівки.

Він сказав, що сьогодні "його другий День народження".

Як розповів чоловік, він спав, коли по будинку стався прильот і впало перекриття.

"Проснувся, подивився - наді мною плита боком просто стоїть. Я спершу навіть не розумів, де я і що трапилось. Потім зрозумів, що прильот і треба якось вибиратись. Кричав, звав на допомогу, бо було високо спускатися. Потім знайшов громоотвод (будинковий), спустився на 4 поверх. Там ще жіночка якась була. Я їй запропонував спуститись, але вона не захотіла. Далі спустився", - розповів Валерій.

Удар РФ по Києву 23 червня

Як повідомляв УНІАН, у Києві в результаті нічної масованої комбінованої атаки росіян є пошкодження житлових будинків та нежитлових приміщень у 6 з 10 районів міста.

Найбільші руйнування у Шевченківському районі - там зруйнована житлова пʼятиповерхівка, на місці триває розбір завалі, під руїнами шукають людей. Вибуховою хвилею пошкоджені також квартири 25-поверхового житлового будинку навпроти.

Станом на 09:00 відомо, що в результаті нічної повітряної атаки росіян на Київ загинуло щонайменше 6 людей, понад 20 постраждалих.

Внаслідок атаки на столицю минулої ночі є також пошкодження будівель КПІ та КНЕУ.

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