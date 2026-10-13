Скільки реактивних дронів збивають Повітряні сили: Ігнат озвучив відсоток

Він наголошує, що ті БПЛА, які долітають, роблять багато лиха.

З кожним місяцем зростає показник збиття ворожих реактивних дронів, і вже було зафіксовано 85%. Про це в етері телемарафону сказав начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він зазначив, що 40% збиття реактивних безпілотників було у липні, коли росіяни почали широко застосовувати ці ударні засоби, а вже у серпні, коли ворог їх запустив 2800 по Україні, цей показник зріс до майже 60%.

Ігнат повідомив, що у вересні Росія вже застосували понад 3500 реактивних безпілотників.

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"Чим більше їх ворог застосовує, тим більше ми витрачаємо сил і засобів, щоб їх перехоплювати. Але відсоток збиття суттєво зростає, вже набуваємо досвіду, але потрібно більше засобів – ракет, боєприпасів до різних наземних систем та авіаційних платформ", - додав він.

За його словами, відсоток збиття зростає і нещодавно навіть досягнуто 85%.

В той же час додав, що ті реактивні дрони, які долітають "роблять багато лиха".

"Якщо навіть по 5-10 дронів влучає щодня із 100, то ви розумієте, що ворог досягає цілі на тому чи іншому напрямку по певному об’єкту", - сказав Ігнат.

За його словами, зараз ворог запускає по Україні щодня приблизно 100 дронів у денний час та стільки ж вночі.

"Повітряні сили роблять усе можливе, щоб збити якомога більше їх. Але п’ять-десять влучань на добу приносять певну шкоду", - наголосив Ігнат.

Протидія реактивним БПЛА

Як повідомляв УНІАН, міністр оборони України Євгеній Хмара зазначив, що одним із найефективніших способів протидії російським реактивним безпілотникам є авіація.

Він зазначив, що ефективність застосування авіації продовжує зростати завдяки майстерності пілотів та кращій координації. За його словами, завдяки цьому зараз наша авіація використовує вже менше боєприпасів на одну повітряну ціль.

За словами Хмари, міністерство працює над забезпеченням армії дронами-перехоплювачами, авіацією і боєприпасами до неї, зенітними ракетними й артилерійськими комплексами, турелями, засобами РЕБ тощо. За його словами, важливо планувати на кілька кроків уперед і мати достатній запас необхідного озброєння.

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