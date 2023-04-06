За його прогнозами, навіть після виходу ЗСУ з Бахмута, окупантам не треба сподіватися на якийсь прорив.

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин раптом занив, що його найманці не можуть взяти Бахмут через професійну та стійку оборону Збройних сил України.

Як повідомляє прес-служба Пригожина, він фактично спростував власні фейки про "юридичне захоплення Бахмута", а також прогнози про те, що місто "майже оточене".

"Треба сказати чітко, що противник нікуди не йде. У них організована оборона всередині міста, спочатку залізницею, потім у районі багатоповерхівок західного кварталу міста", - заявив Пригожин.

Він фантазує, що ЗСУ все ж вийдуть з міста, але займуть підготовлені позиції в районі Часового Яру та на підступах до Бахмута. Тому великого прориву окупантів ватажок "Вагнера" не очікує. Однак закінчив свою промову Пригожин ниттям.

"Для того, щоб мати позитивну динаміку, необхідно вирішити кілька питань. Перше питання - переконатися в тому, що наші фланги надійно захищені. Друге - переконатись у тому, що у нас нормально організоване командування. Суровікіна не бачив давно, не знаю, чим він займається. І третє, це боєприпаси. Коли ми вирішимо всі ці три питання, тоді можна куди завгодно йти... Колись я докладно розповім про проблеми та їхні рішення", - зазначив Пригожин.

Бої за Бахмут

Підрозділи "Вагнера" та регулярна армія РФ намагаються захопити Бахмут ще з літа. Попри загрозу оточення та навалу окупантів, Бахмут залишається під контролем Збройних сил України, а ворог там втрачає сили.

Протягом минулої доби, 5 квітня, російські загарбники продовжували зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на чотирьох напрямках східного фронту, а в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

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