На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено.

Протягом доби російські окупанти завдали чотири ракетних та 15 авіаційних ударів. В оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00 повідомлєяться:

"Протягом доби противник завдав чотири ракетних удари, з них два - по цивільній інфраструктурі Матвіївки Запорізької області, і 15 авіаційних ударів. Окрім того, здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню".

Зауважується, що небезпека авіаційних та ракетних ударів окупантів є на всій території України. Також у Генштабі розповіли про ситуацію на різних напрямках.

Відео дня

"На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. Втім, на території Білорусі тривають спільні навчання повітряно-космічних сил Російської Федерації та військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони Республіки Білорусь", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі додали, що ворог обстріляв з артилерії райони Бучків Чернігівської області, Попівки - Сумської та 13 населених пунктів на Харківщині. На Куп'янському напрямку було обстріляно райони шести населених пунктів Харківської області та один населений пункт на Луганщині. На Лиманському напрямку ворог обстріляв з усіх наявних вогневих засобів райони п'яти населених пунктів та Серебрянського лісництва Луганської області.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали 10 населених пунктів Донецької області, серед яких Соледар. На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили 10 населених пунктів на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків та всіх типів артилерії по районах п'яти населених пунктів Донецької області. На Запорізькому напрямку від танкового, мінометного та артилерійського вогню постраждали понад 15 населених пунктів.

"На Херсонському напрямку окупанти обстріляли, зокрема, Новоолександрівку, Гаврилівку, Качкарівку, Милове, Республіканець, Одрадокам’янку, Іванівку, Молодіжне, Інженерне, Антонівку та Херсон", - йдеться у повідомленні.

Війна в Україні: останні новини

Раніше УНІАН вже повідомляв, що військовий експерт Олег Жданов спрогнозував масштабний контрнаступ України. Проте усе залежить від допомоги та озброєння. Між тим, у НАТО припускають, що Росія може розпочати новий наступ на Україну. Як сказав голова Військового комітету Альянсу, українці повинні до цього готуватися.

Проте наші захисники кожного дня демонструють, що вони не дадуть ворогу переваги. Так, українські прикордонники збили над Бахмутом ворожі БПЛА. Окупанти вели розвідку позицій Сил оборони України, але отримали по зубах.

Вас також можуть зацікавити новини: