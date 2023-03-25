За словами російського диктатора, у окупантів "сотні тисяч" ядерних снарядів, але армія РФ їх "поки не застосовує".

На тлі повномасштабного вторгнення в Україну, Росія продовжує загрожувати ядерній безпеці планети.

Як повідомляє "Комерсант", у відповідь на заяву заступника голови Міноборони Великобританії Аннабель Голді про те, що Україна отримає боєприпаси з ураном, президент країни-агресора Володимир Путін заявив, що у російської армії "є чим відповісти" на такі поставки Україні.

За словами російського диктатора, у окупантів "сотні тисяч" таких снарядів, але армія РФ їх "поки не застосовує".

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При цьому Путін заявив, що снаряди з ураном відносяться до зброї "найбільш небезпечного характеру" і така зброя небезпечна не тільки для учасників бойових дій, але і для навколишнього середовища і людей, які проживають на території збройного конфлікту.

Війна в Україні та ядерні погрози Путіна

Від початку війни в Україні Путін не раз говорив про готовність застосувати ядерну зброю.

У лютому 2023 року Путін заявив, що Міністерство оборони Росії та "Росатом" мають забезпечити готовність до випробування російської ядерної зброї.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ядерні погрози Путіна.

25 березня 2023 року стало відомо про те, що Путін готує Білорусь до ядерної зброї.

1 липня закінчиться будівництво сховища для ядерної зброї в Білорусі. За словами Путіна, Росія розмістила в Білорусі 10 літаків, здатних нести тактичну ядерну зброю.

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