При цьому його країна матиме мільярдий дефіцит бюджету на 2024 рік.

Російський президент Володимир Путін підписав бюджет РФ на 2024 рік, який значно збільшує федеральні витрати, зокрема, включає рекордний рівень видатків на оборону.

Як повідомляють аналітики ISW у звіті, у документі вказується, що наступного року витрати країни-агресорки становитимуть 412,5 млрд доларів, а дефіцит бюджету - 9,5 млрд доларів.

Влада РФ планує витратити на оборону і правоохоронців близько 157,5 млрд доларів - це 39% усіх витрат федерального уряду.

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За словами аналітиків, цього року Мінфін Росії виділяв на оборону 72,1 млрд доларів, але це не точно, оскільки значна частина російського федерального бюджету засекречена. Однак навіть за цих умов, більше третини федерального бюджету буде спрямовано оборону, що є рекордним рівнем російських оборонних витрат. При цьому федеральний бюджет не покриває всіх витрат на армію та силовиків. За даними експертів, частина фінансового навантаження покладається на регіональні бюджети та приватні бізнес-структури.

В ISW вважають, що Кремль планує направити більшу частину своїх федеральних бюджетних коштів, виділених на оборону для підтримки вторгнення в Україну.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Генштаб, минулої доби російські окупанти штурмували українські позиції, але українські воїни відбивали ворожі атаки. Також зазначається, що наші воїни надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області та продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

Нещодавно стало відомо, що РФ через фірми-прокладки отримує супутникові знімки України

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