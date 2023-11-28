Українські воїни надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області.

Російські окупанти штурмували українські позиції, але українські воїни відбивали ворожі атаки. Також зазначається, що наші воїни надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області та продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби на фронті відбулось 56 бойових зіткнень.

За даними Генштабу, на Бахмутському напрямку противник вів штурмові дії в районах Богданівки, Кліщіївки, Андріївки та Північного Донецької області, де силами оборони відбито 16 атак. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Часів Яр, Торецьк Донецької області.

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На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Степового, Авдіївки, південніше Тоненького, Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 15 атак.

Українські воїни на Мар’їнському напрямку відбили 12 атак противника в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

Ворог штурмував на Куп’янському напрямку поблизу Синьківки та Петропавлівки Харківської області. Силами оборони відбито 4 атаки. Окупанти завдали авіаційних ударів неподалік Іванівки та Степової-Новоселівки Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Терни Донецької області, де силами оборони відбито 3 атаки. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Спірне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник два рази безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області.

Російські окупанти обстрілювали з артилерії та мінометів населені пункти в кількох областях на лінії фронту.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти продовжують воювати з цивільним населенням в Україні. Сьогодні, 28 листопада, внаслідок обстрілу російськими окупантами міста Середина-Буда Сумської області загинуло троє людей, серед яких 7-річна дівчинка, ще троє - отримали поранення.

Офіс генерального прокурора повідомив, що близько 12:30 російські військові, за попередньою інформацією, з РСЗВ обстріляли цивільну інфраструктуру міста Середина-Буда.

Внаслідок атаки окупантів зруйновано щонайменше 5 приватних будинків. З-під завалів дістали тіла двох загиблих жінок та двох поранених чоловіків. Також у власному авто поранення отримали чоловік та його 7-річна падчерка. Згодом дівчинка померла в лікарні.

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