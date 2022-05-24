Росія в тому вигляді, в якому вона існує зараз – загроза для всього світу, перш за все європейського континенту.

Плани РФ щодо України не змінилися, президент РФ Володимир Путін хоче встановити контроль над всією територією України.

Про це голова ГУР МО Кирило Буданов сказав у інтерв’ю "Українській правді".

"Загальний задум не змінився: Путіну потрібна вся Україна, його не цікавить якась частинка. Авжеж, після трьох місяців тих подій, які зараз відбуваються, вони коригують плани і вже готують суспільну думку в Росії до того, що, в принципі, якщо вони закінчать окупацію Донецької, Луганської та Херсонської областей, то це теж можна вважати перемогою", - заявив Буданов.

За його словами, Росія в тому вигляді, в якому вона існує зараз – загроза для всього світу, перш за все європейського континенту.

"Оскільки вони несуть значні втрати й у них великі військові невдачі, вони вже готують своє суспільство до того, що в принципі вихід на адмінкордони (Донецької та Луганської областей - ред.) і утримання Херсонської області, можливо, навіть частково Запорізької області – це вже є перемога. Вони готують собі, як то кажуть, план Б, щоб виправдатися перед своїми людьми, що ж вони саме тут робили і як їм показати свою перемогу, зробити зі своєї поразки свою перемогу. Це абсолютно не спрацює і закінчиться", - додав він.

Раніше Буданов заявив, що у президента РФ Володимира Путіна були інші, більш реалістичні варіанти дій щодо України, але він обрав абсолютно безглуздий варіант відкритої агресії.

Основним аспектом плану Путіна було не пізніше, ніж на третю добу захопити адмінбудівлі Києва, не пізніше, ніж на десяту добу завершити активну воєнну фазу, тобто повністю знищити будь-який спротив.

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