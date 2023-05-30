Супротивник хотів зненацька застати ППО України, зазначив речник командування Повітряних сил нашої армії.

Російські загарбники вчора, 29 травня, стріляли вдень, сподіваючись, що українська протиповітряна оборона ще не готова до роботи після нічного обстрілу і ще "чухається".

Про це сказав речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. За його словами, ворог спрямував ракети з території Росії з дуже короткої дистанції. "Час підльоту, що балістики, що крилатої ракети був дуже малий. Тому тривога тільки пролунала, й одразу через лічені хвилини були вибухи - ППО працювала в небі", - сказав Ігнат.

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Речник командування Повітряних сил зазначає, що ворог хотів зненацька застати нашу ППО після тих нічних атак, які відбувалися і дронами, і крилати ракетами Х -101. "Вони так нестандартно вирішили вдарити опівдні, думаючи, що ППО десь там поки перезаряджається, чухається, чи як вони там думали. Але ні, ми готові і 24 на 7 несемо бойове чергування. Так, дещо виснажені морально і фізично, але в постійній готовності. ППО вчора спрацювало на відмінно як вночі, так і вдень", - наголосив Ігнат.

Варто зазначити, що останнім часом російські окупанти атакували Україну дронами й ракетами вночі або рано вранці.

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Як повідомляв УНІАН, вчора Росія вночі і вдень атакувала Україну з повітря.

Вночі ППО знищила над Києвом 40 повітряних цілей. Вдень була ще одна атака ворога - запустили по Київській області 11 ракет "Іскандер-М" та "Іскандер-К". Зазначалося, що всі вони були збиті українськими силами ППО.

На думку військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, ворог вдень вдарив по українській території ракетами, оскільки вважав, що встановив розташування зенітно-ракетних комплексів "Петріот".

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