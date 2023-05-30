Російські загарбники вчора, 29 травня, стріляли вдень, сподіваючись, що українська протиповітряна оборона ще не готова до роботи після нічного обстрілу і ще "чухається".
Про це сказав речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. За його словами, ворог спрямував ракети з території Росії з дуже короткої дистанції. "Час підльоту, що балістики, що крилатої ракети був дуже малий. Тому тривога тільки пролунала, й одразу через лічені хвилини були вибухи - ППО працювала в небі", - сказав Ігнат.
Речник командування Повітряних сил зазначає, що ворог хотів зненацька застати нашу ППО після тих нічних атак, які відбувалися і дронами, і крилати ракетами Х -101. "Вони так нестандартно вирішили вдарити опівдні, думаючи, що ППО десь там поки перезаряджається, чухається, чи як вони там думали. Але ні, ми готові і 24 на 7 несемо бойове чергування. Так, дещо виснажені морально і фізично, але в постійній готовності. ППО вчора спрацювало на відмінно як вночі, так і вдень", - наголосив Ігнат.
Варто зазначити, що останнім часом російські окупанти атакували Україну дронами й ракетами вночі або рано вранці.
Масований ракетний удар по Україні - сьогодні це варто знати
Як повідомляв УНІАН, вчора Росія вночі і вдень атакувала Україну з повітря.
Вночі ППО знищила над Києвом 40 повітряних цілей. Вдень була ще одна атака ворога - запустили по Київській області 11 ракет "Іскандер-М" та "Іскандер-К". Зазначалося, що всі вони були збиті українськими силами ППО.
На думку військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, ворог вдень вдарив по українській території ракетами, оскільки вважав, що встановив розташування зенітно-ракетних комплексів "Петріот".