У Київській ОВА зазначили, що ворожі цілі були збиті.

У ніч на 6 серпня російські окупанти атакували Київську область. Чотири балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 запустили із Воронезької області і ще дві керовані авіаційні Х-59 із повітряного простору над акваторією Азовського моря. Крім того, противник для атаки залучив 16 дронів з Курська та мису Чауда окупованого Криму.

"Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних Сил. В результаті протиповітряного бою збито дві балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23, дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 15 ударних БпЛА у Київській, Херсонській, Миколаївській та Хмельницькій областях", - пише командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у Telegram.

Як зазначає начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, ворожі цілі були збиті. Захисники неба не допустили влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури. Постраждалих також немає.

На місці падіння уламків працюють оперативні групи. Станом на 8:00 зафіксовано пошкодження:

багатоквартирного будинку – вибиті вікна на першому та другому поверсі, де розташовані нежитлові приміщення;

двох АЗС – вибиті вікна, посічені фасади;

багатоповерхової будівлі з офісними приміщеннями – вибиті двері, вікна, посічений фасад.

Крім того, вибуховою хвилею було пошкоджено будинок лісника. Пожеж на місцях падіння уламків немає.

Масовані атаки РФ

Як повідомляв УНІАН, 30 липня росіяни здійснили наймасованішу дронову атаку за в2024 рік. Київська міська військова адміністрація повідомляла про збиття понад трьох десятків безпілотників

Загалом окупанти тоді запустили по Україні 89 ударних безпілотних літальних апаратів та одну ракету Х-59. Під час того удару окупанти використали відволікаючі дрони.

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