Ракети вже у повітряному просторі України

Близько 5 ранку в Україні оголосили повітряну тривогу через зліт Міг-31К. Згодом стало відомо про швидкісну ціль у напрямку Дніпра зі сходу.

Крім того, ворог підняв у повітря Ту-95. О 5:47 Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуск ракет Х-101 в районі Енгельсу.

Оновлено 6:45. Ракети змінили курс на Київщину.

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Оновлено 6:42. Крилата ракета з півночі через Чернігівщину, курс південний, - ПС ЗСУ.

Також вказується про інші криталаті ракети цим же курсом.

Варто додати, що за даними ВМС, наразі у Чорному морі 24 ворожі кораблі, з яких 5 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 28 ракет.

Telegram-канал "Николаевский Ванек" повідомив, що пускові маневри здійснювались двома хвилями. Якщо ворог справді запустив ракети, то вони очікуються у повітряному просторі України близько 06:40. За його словами, деякі Ту-95 продовжують рух до пускових рубежів у Каспійському морі.

Ракетна атака на Україну

Як повідомляв УНІАН, через можливу масовану атаку РФ у Києві вчора, 20 листопада, закрились посольства США, Іспанії, Італії та Греції.

Згодом очільник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони Андрій Коваленко заявив, що Росія зробила значний запас ракет для серії обстрілів України. Йдеться про різні типи ракет, зокрема балістичні та крилаті.

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