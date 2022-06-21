Щорічно 22 червня в Україні відзначають День скорботи і вшанування пам’яті жертв німецько-радянської війни, яка забрала життя кожного п’ятого українця.

Центр протидії дезінформації при РНБО України попереджає про можливі провокації окупантів під час заходів з нагоди Дня вшанування пам’яті жертв війни.

Про це повідомляється у Telegram Центру.

"Щорічно 22 червня в Україні відзначають День скорботи і вшанування пам’яті жертв німецько-радянської війни, яка забрала життя кожного п’ятого українця. Саме в цей день в різних регіонах України традиційно проходять десятки заходів з метою всенародного вшанування пам’яті синів і дочок українського народу, полеглих під час Другої світової війни", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у зв'язку з цим існує висока ймовірність провокацій із боку окупаційних військ РФ із можливими ракетними обстрілами.

"Застерігаємо: утримуйтесь від перебування у місцях масового скупчення населення. У разі оголошення повітряної тривоги негайно слідуйте до найближчого бомбосховища або укриття. У приміщеннях пам‘ятайте про правило 2 стін та 2 виходів", - наголосили в ЦПД.

Війна в Україні: актуальні дані

Росія зосередила всі зусилля по захопленню Сєвєродонецька. Зараз у місті тривають запеклі бої. Як повідомляв увечері, 20 червня, голова Луганської ОВВА Сергій Гайдай, ЗСУ контролюють тільки територію заводу "Азот".

Триває наступ ворога на Бахмутському напрямку.

Водночас українські захисники припинили штурм російських військ у Мар'їнці - ворог безславно втік.

Росія завдала авіаудари по Сумській, Харківській та Миколаївській області.

В акваторії Чорного та Азовського морів у готовності до ракетних ударів по об'єктах на території України утримуються 5 носіїв високоточної зброї.

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