Загарбники під час евакуації підбитої техніки для ремонту на територію РФ намагаються продати або обміняти на алкоголь запчастини, акумуляторні батареї та блоки управління озброєнням.

Російські окупанти активно торгують запчастинами, вкраденими зі своєї бойової техніки.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Підбиті захисниками України російські танки, БТРи та БМП окупанти евакуюють для ремонту на територію РФ. Проте під час подорожі бойова техніка ворога остаточно перетворюється на металобрухт, який уже не підлягає ремонту та відновленню", - сказано в повідомленні.

В українській розвідці зазначають, що окупанти знімають з техніки запчастини, акумуляторні батареї та блоки управління озброєнням і намагаються продати їх або обміняти на алкоголь.

"Зважаючи на масштаби розкрадань та критичний рівень оснащеності підрозділів боєздатною технікою, командувач військами південного військового округу РФ наказав провести термінові розслідування випадків розкрадання техніки та подвоїти охорону ешелонів, які доправляють знищену техніку до ремонтних підрозділів", - йдеться в повідомленні ГУР Міноборони.

Нагадаємо, що СБУ перехопили розмову, де окупанти називають себе бомжами.

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