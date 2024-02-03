За попередньою інформацією, уражено командний пункт ворога.

У мережі з’явилися супутникові знімки наслідків удару ЗСУ 31 січня по аеродрому Бельбек у окупованому Криму. Відповідні фото опублікувала команда DeepState.

"За заявами ворога, їх ППО відпрацювала успішно, але є нюанс. За попередньою інформацією, уражено командний пункт ворога", - коментують у DeepState.

Зазначається, що втрати окупантів у особовому складі будуть відомі "з плином часу та з першими некрологами в соціальних мережах ворога".

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Як пише тг-канал "Кримський вітер", - на фото - саме те місце, де горіла техніка окупантів, фото якої публікувалося.

Удар по аеродрому Бельбек - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 31 січня у тимчасово окупованому Криму відбулася серія вибухів, в тому числі у районі військового аеродрому Бельбек. Міноборони РФ заявило про збиття 20 "українських" ракет. У Військово-морських силах сказали, що є успішні результати удару, однак деталі не розкрили.

Згодом у мережі повідомили, що під час удару по військовому аеродрому Бельбек ліквідовано 10 російських військовослужбовців, у тому числі командира авіаційної ескадрильї генерал-лейтенанта Олександра Татаренка. Повідомляється також, що дві ракети вразили командний пункт 38-го винищувального авіаційного полку, ще одна ракета атакувала пункт зв'язку аеродрому.

Раніше спікер Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що внаслідок удару знищено щонайменше 3 літаки окупантів.

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