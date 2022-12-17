В результаті удару росіян загинули чотири людини.

Російські ракети пошкодили 43 будинки, три школи і один лікувальний заклад в Кривому Розі Дніпропетровської області. Також окупанти забрали життя чотирьох осіб, у тому числі й півторарічної дитини.

"На даний момент встановлено, що отримали пошкодження 43 житлових будинки, три школи, три дитсадки та один лікувальний заклад. Військова адміністрація міста задіяла 13 бригад, які працювали над ліквідацією наслідків. Вони закривали вікна плівкою і OSB - швидше, ніж склом, щоб квартири не охололи повністю. В даний час закрито вже 90% вікон", - повідомив глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

При цьому він вказав, що вже закрили 273 віконних і дверних блоки в квартирах і 272 вікна в під'їздах. Крім того, в трьох дитячих садах і двох школах вікна закрили повністю.

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Ракетний удар по Кривому Розі - що відомо

16 грудня росіяни в черговий раз вчинили масштабну ракетну атаку по українських містах. В результаті в Кривому Розі зруйновано об'єкт енергетичної інфраструктури.

Крім того, російська ракета потрапила в житловий будинок, через що загинули чотири людини, серед яких півторарічний хлопчик. Ще 13 людей отримали поранення, серед них четверо дітей.

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