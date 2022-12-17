У місті сьогодні не працюватиме електротранспорт.

У Кривому Розі Дніпропетровської області після вчорашньої російської ракетної атаки відновлено подачу води й працюють майже всі котельні, електрику подано тільки на об'єкти критичної інфраструктури.

Як повідомив начальник Військової адміністрації міста Олександр Вілкул в ефірі інформаційного телемарафону, у місті сьогодні не працюватиме електротранспорт.

"На ранок 100 відсоткам міста підключена вода на електрогенераторах. Приблизно 90 відсотків міста - це підключені котельні. Електрика є тільки на тих лініях, які живляться разом з критичною інфраструктурою", - сказав він.

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Удар по Україні 16 грудня:

16 грудня російські окупанти в черговий раз вчинили масштабну ракетну атаку по Україні.

В результаті ракетного удару, який завдали по Україні російські військові, в Кривому Розі був повністю зруйнований об'єкт енергетичної інфраструктури. Також ворожа ракета влучила у житловий будинок. В результаті загинули чотири людини, серед яких півторарічний хлопчик. Ще 13 людей отримали поранення, серед них 4 дітей.

Знищення енергосистеми України:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація почала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. Окупанти б'ють по електропідстанціях, об'єктам гідроенергетики та теплової генерації. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

23 листопада Міненергетики заявило про те, що енергосистема України перейшла в режим повного блекауту.

3 грудня 2022 року екс-голова "Укренерго" Юрій Касич заявив про те, що ракетними ударами по інфраструктурі України керує Енергетик.

5 грудня 2022 року Росія здійснила черговий обстріл енергосистеми України.

14 грудня 2022 року, вранці Київ і область атакували дрони-камікадзе.

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