З 24 лютого до початку травня російські загарбники знищили чи пошкодили обстрілами близько сотні релігійних споруд в Україні.

Голова Мінкульту Олександр Ткаченко розповів подробиці ракетного удару російських окупантів по Георгіївському скиту Свято-Успенської Святогірської лаври московського патріархату на Донеччині. Наразі скит повністю зруйновано.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко у своєму Telegram-каналі.

"День пам'яті та примирення російські війська завершили ракетним прицільним ударом по Георгіївському скиту Свято-Успенської Святогірської лаври московського патріархату на Донеччині. На жаль, він зруйнований вщент: майже повністю розвалені стіни та перекриття будівлі Лаври, а також постраждали фасади інших сучасних споруд скиту", - зазначив урядовець.

Він зауважив, що з найдавніших часів у скиті велися релігійно-моральне виховання та просвітницька діяльність.

"Цікаво, що це була сучасна споруда, зведена за взірцем одного з храмів в Росії, на кошти прихильників УПЦ МП. В ЗСУ повідомили, що російські війська свідомо розбомбили власну церкву, тому що не вперше атакували цей релігійний об'єкт. Тож, на що ми можемо сподіватись, якщо вони нищать навіть те, що самі створили. Нищать залишки своїх зв'язків з чимось просвітницьким та світлим", - констатував Ткаченко.

Міністр нагадав, що з 24 лютого до початку травня росіяни вже знищили або пошкодили обстрілами близько сотні релігійних споруд в Україні.

Нагадаємо, офіцер 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Юрій Кочевенко показав відео наслідків ракетного обстрілу Лаври на Донеччині.

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