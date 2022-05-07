Будівлю 18-го століття, в якій Сковорода проводив останні роки, доведеться відновлювати повністю.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко зазначає, що знищення Росією музею українського філософа Григорія Сковороди - це свідома ідеологічна акція.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Сковородинівка знаходиться віддалено від інших селищ і об'єктів інфраструктури, тобто фактично навколо - тільки поля. У мене немає сумнівів, що били спеціально по Сковороді", - зазначив Ткаченко.

Він висловив думку, що це була свідома ідеологічна акція.

"Вони ж Сковороду називали мало не першим російським філософом. Там же неподалік знаходиться і могила Григорія Сковороди - то вони фактично били в саме серце філософа. І били в рік 300-річчя", - зазначив міністр.

Ткаченко також підкреслив, що в Сковородинівці планувалися серйозні реставраційні роботи. А тепер будівлю 18-го століття, в якій Сковорода проводив останні роки, доведеться відновлювати повністю.

"Ми обов'язково зафіксуємо склад злочину разом з міжнародними фахівцями. Цю справу ми так просто не залишимо", - запевнив чиновник і додав, що відповідні листи будуть направлені міжнародному співтовариству і ЮНЕСКО.

Війна в Україні:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли і бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює і евакуацію мирного населення, і доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

6 травня російські окупанти обстріляли музей Григорія Сковороди в селі Сковородинівка, доглядач музею отримав поранення.

"О 23 годині росіяни обстріляли музей Григорія Сковороди в Сковородинівці. Снаряд влучив прямо в дах будівлі. На території знаходився 35-річний чоловік, який доглядав за музеєм, на жаль, отримав поранення. Приміщення фактично знищено. На щастя, колекція не постраждала, її заздалегідь перемістили в безпечне місце", - повідомив голова Харківської обласної Військової адміністрації Олег Синьогубов.

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