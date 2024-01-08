В трьох областях рятувальні роботи ще тривають.

8 січня 2024 року російські окупаційні війська завдали ракетного удару по території України. Внаслідок обстрілів загинули четверо українців, ще 45 людей постраждали

Про це сказав президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні. Він зазначив, що зараз у трьох областях ще тривають аварійно-рятувальні роботи після ударів російської армії. Йдеться про Донеччину, Херсонщину та Хмельниччину.

"Сьогоднішній ранок знову, на жаль, почався з масованої ракетної атаки. Харків та область, Запоріжжя, Кривий Ріг, Хмельницька область. 45 людей постраждали, і станом на цей час відомо про чотирьох загиблих. Мої співчуття рідним і близьким. Держава-терорист неодмінно відчує нашу відповідь", – заявив президент України.

Відео дня

Зеленський додав, що цей місяць буде насиченим із погляду нашої зовнішньої політики, щоб посилити нашу державу, ППО, роботу з партнерами щодо дронів. За його словами, також життєво важливо ліквідувати будь-які можливі схеми обходу санкцій. При цьому президент додав, що триває робота над новими санкціями щодо Росі.

"Архітектура тиску на Росію має зміцнюватися", – наголосив Зеленський.

Ракетний удар по Україні

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 січня, Росія обстріляла ракетами Україну. Вибухи лунали в кілької областях.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що у Кривому Розі пошкоджені торговельний центр та понад два десятки приватних будинків.

У Новомосковську після удару росіян виникла пожежа, вибуховою хвилею перекинуло маршрутку, що проїжджала повз. Пошкоджені три адмінбудівлі, дві заправки, п'ятиповерхівка, авто. Лисак повідомив, що у місті, попередньо, 24 постраждалих, з них п'ятеро – діти. Хлопчики 4 і 8 років. Та дівчата 11, 16 та 17 років. Всі у лікарні в стані середньої тяжкості.

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