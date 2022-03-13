Михайло Подоляк підкреслив, що російські війська залишать Україну, а колаборанти будуть покарані.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк наголошує, що будь-які ініціативи щодо проведення "референдумів" в окупованих містах є "абсолютно нікчемними".

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Будь-які ініціативи щодо проведення "референдумів", фіктивних сесій місцевих рад, роздачі паспортів в окупованих містах півдня України - Херсоні, Каховці, Генічеську - абсолютно нікчемні. Російські війська покинуть територію України, колаборанти отримають кримінальне переслідування", - наголосив Подоляк.

Як повідомляв УНІАН, у Херсонській області російські окупанти на сьогодні, 13 березня, готують "референдум" щодо створення так званої "ХНР". Для цього окупанти намагаються схилити та вмовити депутатів Херсонської облради співпрацювати з ними.

12 березня на засіданні Херсонської облради 44 депутати підтримали звернення, в якому заявили, що ніколи не визнають спроб створити на території Херсонщини "народну республіку" та захопити частину України.

Мер Херсона Ігор Колихаєв заявив, що депутати міської ради також не підтримують спроби окупантів створити так звану "ХНР".

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом підготовки до створення так званої "Херсонської народної республіки" - готування до посягання на територіальну цілісність і недоторканність України за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 110 КК України).

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