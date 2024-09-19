Він зізнався, що армії все ще не вдалося викорінити радянщину.

Якщо порівнювати ЗСУ зразка 2014 року і тепер, то це дві різні армії, оскільки за цей час армія виросла як військовому, так і у технічному плані.

Про це сказав командир підрозділу "Kurt and Company" з 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу в коментарі РБК-Україна. "Стан бойовий, але не можна вирішувати, коли було краще. Нам потрібно оцінювати армію по діях. Якщо на якомусь напрямку у нас є успіхи, то на іншому напрямку є провали. Наша армія не в змозі на деяких напрямках стримувати противника", - сказав він і додав, що на це впливає багато факторів, серед яких політичні рішення, а також військові справи, бойові зіткнення та постачання зброї західними партнерами.

Військовий зазначив, що на боєздатність підрозділу впливає людина, яка керує ним - безпосередньо командир. "Якщо командир підрозділу професіонал і намагається бути своїм солдатам другом, батьком, братом… Якщо командир цікавиться життям підрозділу, то у такого підрозділу все буде добре, і будуть успіхи. Якщо командир некомпетентний, а просто віддає накази олівцем на карті, то там успіху ніколи не буде", - пояснив він ситуацію.

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Він зауважив, що для створення боєздатного підрозділу і колективу, потрібні роки, тому що побудова бойового підрозділу – "це дуже важкий шлях, і займає він багато часу".

При цьому він наголосив, що в ЗСУ досі присутня радянська школа побудови армії. Військовий зазначив, що це становить проблему, оскільки у зараз людей у військових вишах навчають тому, що вже не використовується в бойових діях. "Дії батальйону в наступі. Танки їдуть просто по відкритому полю і піхота йде по 5-6 чоловік в одну шеренгу за цим танком, ти розумієш, що це всі 200-ті. Такого на війні не буде", - навів приклад військовий.

Також він розповів, що деяким командирам взагалі немає ніякого діла до підготовки особового складу, оскільки вони надають перевагу займатися паперовою роботою.

"Велика частка радянщини полягає в тому, що в нас бояться озвучувати в вищому керівництву справжні проблеми, тобто обманюють з приводу тих чи інших бойових дій. Це велика проблема. Для чого це робиться? Тому що бояться вищого керівництва", - сказав він.

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