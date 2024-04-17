Такі заходи виконуються з метою покращення якраз підрозділів, ситуації, доукомплектування підрозділів, військової техніки.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин прокоментував реорганізацію 67-ї бригади Збройних сил України. Про це він заявив в ефірі Еспресо.

"Загальне військове керівництво, яке керує і Збройними силами, і підрозділами, і в районі ведення бойових дій - це перш за все для того, щоб упорядкування військових колективів. Насправді - це реалізація заходів, яка спрямована на нарощування спроможності в обороні й вона належить виключно до компетенції військового керівництва. Йдеться тут в тому числі про створення більш маневрених, сучасних, різних підрозділів для виконання різних, спеціальних та бойових завдань", - заявив він.

Тому, за його словами, і такі заходи виконуються з метою покращення якраз підрозділів, ситуації, доукомплектування підрозділів, військової техніки.

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Волошин розповів, що батальйон 67-ї окремої механізованої бригади перепрофілюють в окрему штурмову військову частину.

"Спеціально з цією метою було виокремлено інші підрозділи - меншість тієї бригади для того, щоб створити кістяк та єдиний військовий організм, який буде виконувати певні задачі, які поставить перед ним керівництво Збройних сил, керівництво того району виконання завдань, де він буде виконувати цей підрозділ завдання", - зазначив військовий.

Він пояснив, що рішення вже прийнято про реорганізацію, зараз буде процес набору особового складу, доукомплектування, як технікою, боєприпасами, так і особовим складом, ті чи інші посади будуть займати відповідні фахівці.

"Так само буде призначене керівництво від командира бригади, підрозділу й нижче по всіх відповідних ланках", - розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Реорганізація 67-ї бригади ЗСУ - деталі

Після втрати деяких позицій поблизу Часового Яру у 67-ій окремій механізованій бригаді "Добровольчий український корпус" почалися перевірки та переведення військових, які були кістяком підрозділу.

16 квітня у Сухопутних військах ЗСУ заявили про рішення щодо виокремлення штурмового батальйону 67 окремої механізованої бригади в окрему штурмову військову частину.

Зазначалося, що подібні реорганізації тривають постійно та направлені на посилення загальної бойової готовності та ефективності Сил оборони України. Кількість та масштаби таких заходів не розголошуються, щоб завадити ситуаційній обізнаності ворога про наміри та майбутні дії наших військ.

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