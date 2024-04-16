У Сухопутних військах зазначили, що залишають за собою право утриматись від будь-яких коментарів щодо таких рішень.

Штурмовий батальйон 67-ї окремої механізованої бригади ("Добровольчого українського корпусу") виокремили в окрему штурмову військову частину.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Сухопутних військ Збройних сил України у соціальній мережі Facebook. "Другої спроби" російські загарбники нам не дарують. Наслідки втрат позицій одним нашим підрозділом та оголення флангів інших бригад і батальйонів рахуються втраченими людськими життями, зміною обстановки не на користь ЗСУ", - йдеться у заяві.

Зазначається, що подібні реорганізації тривають постійно, вони направлені на посилення загальної бойової готовності та ефективності Сил оборони.

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"Надалі наголошуємо, що в умовах воєнного стану органи військового управління залишають за собою право утриматись від будь-яких коментарів щодо рішень, направлених на підвищення боєздатності військ та більш ефективного ведення бойових дій", - йдеться у повідомленні.

Перевірка у 67-й ОМБр: що відомо

Нагадаємо, нещодавно у бригаді заявили, що через втрату низки позицій біля Часового Яру військове керівництво почало переводити в інші частини командирів та бійців, які її формували.

За даними ЗМІ, військове керівництво прийшло до висновку, що робота бійців на цьому напрямку "просіла" через внутрішні проблеми - від бійців з "Правого сектора" начебто відокремлювали тих, хто перевівся з інших частин.

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