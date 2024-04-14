Однією з причин втрат частини позицій, які виявила перевірка, були проблеми всередині самої бригади.

Після втрати деяких позицій поблизу Часового Яру у 67-ій окремій механізованій бригаді "Добровольчий український корпус" почалися перевірки та переведення військових, які були кістяком підрозділу.

"Повідомляємо, що вище командування ЗСУ розпочало процес переведення в інші військові частини всіх командирів та бійців ДУК ПС, які формували бригаду та є її бойовим кістяком. Мотиви таких дій нам не відомі. Всі спроби зупинити цей процес та вияснити причини результатів не дали. Можливо, хтось вважає, що розпорошення бійців ДУК ПС по різних підрозділах Збройних сил призведе до знищення ДУК ПС. Зараз в бригаді працюють численні комісії", - йдеться у заяві 67-ї омбр ДУК.

Як пише УП з посиланням на джерела в управлінні напрямку, на якому донедавна працювала 67-ма, військове керівництво різних рівнів цікавило, чому на напрямку Часового Яру "просідає" такий вмотивований підрозділ як ДУК. Однією з причин, які виявила перевірка, були проблеми всередині самої бригади.

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Управління з-поміж ключових людей ДУКу нібито відокремлювало від військовослужбовців з "Правого сектора" тих, хто, зокрема, перевівся до них з інших частин під час нещодавнього поповнення (їх називали "піксельними"). Ставлення до "піксельних" нібито було гіршим, їх першими відправляли в бій і через брак досвіду вони втрачали позиції.

Імовірно,це була не єдина причина проблем з боєздатністю бригади, яку виявила перевірка, додає джерело.

Один з колишніх бійців ДУКу, який служив у підрозділі в часи АТО й перший рік повномасштабного вторгнення, корінь нинішньої проблеми лежить у певною мірою неможливості переформатування колишнього добровольчого підрозділу у регулярну бригаду Збройних сил.

Як розповів військовий у коментарі УП, після переформатування ДУКу у 67-му бригаду добровольцям довелося жити "за армійськими лекалами", зокрема дослухатися до рішень новопризначеного армійського командування. Адже колишні керівники ДУКу не мали військових звань, які б дозволили зайняти їм керівні посади.

За часів колишнього головкома Валерія Залужного ДУКівському кістяку, зокрема Андрію Стемпіцькому, вдавалося зберігати певну автономію в бригаді й мати підтримку з Генштабу.

"А коли призначили Сирського, то їх (ДУКівський кістяк - УНІАН) поставили перед фактом: ви маєте виконувати тільки ті функції, які відповідають вашому посадовому рівню. Вони це розцінили як політичне переслідування. Для ідейних бійців ДУКу це виглядає як руйнування двіжу, а по факту – це просто унормування системою своєї бойової одиниці", - каже військовий.

ДУК та її роль у війні

З початком повномасштабного вторгнення Добровольчий український корпус "Правий сектор" увійшов до складу ЗСУ.

У 2023 році ДУК розділився на дві частини: одна приєдналася до Сил спеціальних операцій, інша – стала 67-ою окремою механізованою бригадою. У лютому 2024 зі складу 67-ї бригади вийшла частина батальйону "Вовки Да Вінчі" і перейшла до 59-ї мотопіхотної бригади їм. Якова Гандзюка.

Часів Яр зараз - що відбувається у місті

Раніше генерал-лейтенант Ігор Романенко висловив думку, що наступ Росії на місто Часів Яр (Донецька область) візуально схожий на тризуб: одне вістря наступу - Богданівка, південніше - Іванівське, а посередині ворог намагається рухатися на сам Часів Яр.

За його словами, загарбники намагаються вдертися в східну частину міста. Водночас офіцер підкреслив, що Часів Яр розташований на височині і є серйозним опорним пунктом української системи оборони в цьому місці.

УНІАН розповідав, що ЗСУ влаштували криваву танкову пастку на ключовому мосту біля Часового Яру.

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