Зокрема, він домовився з іспанською колегою про використання їхніх танків Leopard під час навчань.

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що паростки щодо танкової коаліції з'явились ще під час його спілкування з іспанською колегою Маргаритою Роблес.

Під час спільної прес-конференції Резніков заявив, що саме тоді виникла ідея як змусити Німеччину припинити вагатись щодо передачі танків.

"Я маю секрет, такий собі інсайд, і тепер можу його розказати. Історія була така: німецький уряд на той момент ще не ухвалив рішення про надання згоди дати нам Leopard, вони політично сильно вагалися", - згадує міністр.

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За словами Резнікова, він домовився з Роблес використовувати іспанські Leopard на полігонах у Латвії для підготовки воїнів Збройних сил України.

"Ми домовилися це зробити і я мав змогу звернутися до німецького міністра пані Ламберхт, щоб поставити її в ситуацію, що треба приймати рішення. З цього моменту німецькі колеги зрозуміли, що ми не зупинимось і треба приймати рішення про згоду на тренінгові програми, а пізніше й утворення танкової коаліції з Leopard", - зазначив він.

Танки для України

Як раніше повідомляв УНІАН, Німеччина вже передала Україні 18 танків Leopard 2.

За даними аналітиків, ЗСУ вже отримав десятки різних танків, але ще очікуються поставки зі Швеції, Канади, Іспанії, Фінляндії та Португалії.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив, що країни-члени НАТО хочуть передати Києву два батальйони з Leopard 2 і чотири батальйони з Leopard 1. Загалом Україна отримає всього 160 бойових машин.

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