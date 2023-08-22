Стало відомо, які види озброєння та техніки очікує Україна.

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів про майбутнє армії України. Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву він зробив у медіа-центрі Україна-Одеса під час спільного брифінгу з міністром оборони Болгарії Тодором Тагарєвим.

"Ми сьогодні почали працювати над майбутньою армією України. І ми це почали обговорювати з партнерами, зокрема з Ллойдом Остіном, як з очільником Пентагону. І ми про це будемо говорити на наступному засіданні "Рамштайна". Ми завершили наш оборонний огляд, він затверджений та він наразі обговорюється з партнерами, з експертами - якою буде наша армія у майбутньому", - сказав український міністр.

Він уточнив, що партнери України з Європи, НАТО також повинні розуміти у своєму довгостроковому плануванні, що їм треба закладати у планах - у бюджетах, в розвитку ВПК та Сил оборони.

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Резніков зазначив, що Україна має певні речі на рівні вищому, чим будь яка армія.

"У нас є достатньо зброї зразка НАТО, яка дозволяє досягнути високого рівня сумісності", - уточнив міністр.

Він навів приклад: Україна має артилерійську зброю радянського зразку - калібру 122 мм та 152 мм, і одночасно – отриману від НАТО – 105 мм та 155 мм. За його словами, заводи країн-партнерів переважно виготовляють снаряди двох останніх калібрів, а, наприклад, дружня нам країна Болгарія – калібри двох "радянських" зразків. У зв’язку з цим потрібно вирішити – яка артилерія повинна залишитися у Силах оборони України.

"Можливо, від чогось треба відмовитися, бо немає сенсу. Ресурс гармат завершиться і можна від них відмовитися. Можливо, 155-й калібр стане базовим калібром в артилерії у майбутньому. Такий підхід буде стосуватися всього – флоту, авіації, сухопутних військ тощо", - сказав Резніков.

Він також розповів, яку зброю очікує Україна. Зокрема, пріоритетом залишається протиповітряна оборона, бо Україні потрібно збільшувати мережу захисту свого неба. Як підкреслив міністр оборони, необхідно захищати великі агломерації – Одеса, Харків, Дніпро, Львів тощо, та кожний напрямок має свої складнощі. Потрібно – від потужних систем Patriot, NASAMS, IRIS-T, SAMP/T, до систем захисту критичної інфраструктури, таких як Gepard тощо.

"Друга річ, яка нам потрібна – снаряди, снаряди та ще раз – снаряди. Третє – вся види броньованої техніки. В тому числі дуже важливо – броньовані медичні машини, тобто, засоби евакуації з полю боя наших поранених хлопців та дівчат", - наголосив Резніков.

Також він зазначив, що йдеться про навчання українських військовослужбовців по різних напрямках. Та майбутнє - різні дрони: наземні, повітряні, підводні. При цьому міністр оборони підкреслив, що Росія теж рухається в цьому. Тому в інтересах всього цивілізованого світу знайти краще рішення, як боротися з дронами (радіоелектронна боротьба) та одночасно розробляти дрони для розвідки, розмінування, ударні дрони.

"Тобто, все це такий великий комплекс задач. Це і для партнерів виклик. Тому що вони розуміють, що це буде впливати і на їх оновлення", - впевнений український міністр.

Літаки для України - подробиці

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що є ще кілька країн, які готові доєднатися до "літакової коаліції", в рамках якої Україні будуть передані винищувачі Ф-16. За словами міністра, ці країни повинні отримані певні політичні дозволи своїх парламентів.

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