Заслухано доповіді урядовців і військового керівництва.

У понеділок, 24 липня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. На зустрічі обговорювалися три основні питання, повідомив глава держави в Telegram.

"Три основних питання сьогоднішньої Ставки. Перше. Актуальна ситуація та планування наших наступальних і оборонних дій. Друге. Наша відповідь на варварські російські удари по зерновій інфраструктурі та культурній спадщині. Третє. Розблокування Чорного моря. "Зерновий коридор", – сповістив президент.

На засідання ставки заслухали доповіді Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександра Сирського, командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Сил оборони України Олександра Тарнавського, голови української розвідки Кирила Буданова та віце-прем’єра Олександра Кубракова.

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"Працюємо однією командою. Результати будуть відчутні", – резюмував президент.

Російські удари по зерновій інфраструктурі та культурній спадщині

У ніч на 23 липня окупанти завдали масованого ракетного удару по середмістю Одеси. В історичному центрі, який включено до списку ЮНЕСКО, пошкоджено 28 будинків-пам’яток архітектури.

Раніше цього місяця Москва заявила про вихід з "зернової угоди", яка дозволила відновити експорт українського продовольства Чорним морем в умовах війни. У наступні дні країна-агресор била по портовій інфраструктурі на півдні України. Цієї ночі ворог атакував ударними дронами портові потужності на річці Дунай в Одеській області.

За оцінкою Великобританії, кількості зерна, яке РФ знищила під час нападів на українські порти, було б достатньо, аби годувати 270 000 людей протягом року.

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