Також це спрямовано на деморалізацію українських захисників та їхніх родичів.

Російська Федерація активізувала використання полонених українських військовослужбовців для своєї пропаганди.

"Останніми днями значно посилилась робота російських пропагандистів. Особливу увагу вони приділяють відео та фотоматеріалам із полоненими воїнами Сил оборони України. За останній тиждень зафіксовано понад 4800 таких повідомлень. У окремі дні росіяни продукували більше ніж 870 повідомлень через більш як 1300 різних джерел", – повідомляє Управління стратегічних комунікацій Збройних Сил України.

На думку спеціалістів Страткому, в переважній більшості ця інформація є фейком, орієнтованим на внутрішнього споживача. Ймовірно, таким чином путінський режим намагається "розбавити" думки про невдачі окупаційної армії на фронті. Крім того, це може бути спрямовано на деморалізацію українських захисників та їхніх родичів.

Відео дня

"Масова поява матеріалів з полоненими захисниками Батьківщини – це активізація одного з напрямків інформаційної війни РФ проти України. Це не підвищення кількості осіб, що потрапили в полон – це саме підвищення кількості вироблених російською пропагандою матеріалів впливу", – додається у повідомленні.

Українські військовополонені

Станом на червень з полону РФ вдалося повернути 2526 громадян України.

Президент Володимир Зеленський переконаний, що з найбільшою вірогідністю повернути всіх військових і цивільних із російського полону вдасться у разі виконання української формули миру.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомляє, що Російська Федерація відмовляється звільняти українських військових і цивільних, які потрапили в полон під час Антитерористичної операції і Операції Об'єднаних сил у період 2014-2022 років.

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