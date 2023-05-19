Він зазначає, що загарбники вигадують нові "закони", аби прикрити те беззаконня, яке вони чинять на тимчасово окупованих територіях.

Російські окупанти на тимчасово окупованих територіях пропонують депортувати жителів районів, де оголошено "воєнний стан", а незгодних на 30 днів відправляти "на підвал". Про це у своєму Telegram-каналі написав Мелітопольський міський голова Іван Федоров.

Він зазначив, що окупанти "узаконюють депортацію мешканців ТОТ".

За словами Федорова, вони "вигадують нові закони, аби прикрити беззаконня, яке чинять на ТОТ".

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"Спочатку оголосили "воєнний стан" на захоплених територіях, щоб дати в руки своїм силовикам майже необмежену свободу викрадати, катувати і вбивати мешканців ТОТ. Тепер пропонують "прінудітєльно і контроліруємо" переміщати, тобто депортувати мешканців районів, де оголошено військовий стан", - наголосив мер.

При цьому, незгодних окупанти планують на 30 днів відправляти "на підвал".

"Що наступне? Закон, який офіційно виправдає геноцид українців? Росія-країна терорист. Зупинити її - задача всього цивілізованого світу", - наголосив Федоров.

Росія депортує українців - головне

Російські депутати ухвалили поправки до закону "Про воєнний стан", якими дозволяється примусово виселяти людей з територій, на яких введено воєнний стан. Наразі російська окупаційна влада запровадила режим воєнного стану на всіх захоплених територіях України, крім Криму.

Раніше президент Росії Володимир Путін вже підписував указ про депортацію із захоплених територій тих, хто не отримає російський паспорт. Нова ж норма вводиться на рівні закону, а не указу, і передбачає жорсткіші заходи.

При цьому, депортація населення з окупованих територій прямо заборонена ст. 49 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 1949 року.

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