Коментуючи перемовини з Росією, яка поводиться як терорист, Подоляк зазначив, що наразі є необхідність вирішувати гуманітарні питання.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія своїми діями хоче викликати паніку в Україні, щоб змусити українську владу підписати будь-які угоди на умовах РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Львові, відповідаючи на запитання про те, чи варто проводити перемовини із РФ, яка поводиться як терорист.

Подоляк наголосив, що перемовини - це один із обов'язкових етапів війни.

"У нас є на сьогодні потреба розв'язувати гуманітарні питання. Ви можете називати їх терористами, адже вони ведуть сьогодні війну, м'яко кажучи, порушуючи правила ведення війни. Вони атакують цивільне населення, руйнують не тільки військову, а й цивільну інфраструктуру, щоб створити панічні настрої", - зазначив він.

На думку радника керівника ОП, Росія так вчиняє бо нічого не може вдіяти з українською армією.

"Вони хочуть викликати саме панічні настрої в Україні, щоб на уряд України та президента був тиск, що давайте підпишемо будь-які угоди з РФ на умовах РФ. Це їх тактика, вони так ведуть війну. На жаль, західний світ та наші партнери ще не до кінця розуміють, що це є вже терористична загроза світу", - підкреслив він.

Зокрема, Подоляк нагадав, що сьогодні вночі російські війська бомбили Запорізьку АЕС, та назвав це нонсенсом.