Британська розвідка спрогнозувала, як вплине на здатність Росії завдавати ударів по інфраструктурних та цивільних об'єктах в Україні передислокація російських літаків з авіабази "Енгельс".
Як повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки у Twitter, Росія перемістила важкі бомбардувальники дальньої дії Ту-95МС і середні бомбардувальники Ту-22М3 на Далекий Схід РФ.
Як відомо, 5 та 26 грудня авіабаза авіації дальньої дії "Енгельс" зазнала уражень і було пошкоджено кілька літаків.
"Досить імовірно, що Росія відреагувала на інциденти шляхом розосередження літаків дальньої авіації, особливо на аеродромах, розміщених подалі від України", - констатує розвідка.
Водночас, як зазначається, ці російські літаки й надалі зможуть завдавати удари крилатими ракетами по Україні, оскільки відповідне озброєння може вражати об'єкти на відстані 5 тис. км.
"Проте керування з розрізнених локацій створить додатковий тиск на технічне обслуговування і ще більше скоротить обмежені години польотів на цих застарілих літаках", - прогнозують в Міністерстві оборони Великої Британії.
Вибухи на російських аеродромах
Протягом останніх кількох тижнів на територіях військових аеродромах РФ відбувалася "бавовна". Вибухи лунали, в тому числі, в Енгельсі Саратовської області. За даними журналіста Володимира Золкіна, в результаті останніх вибухів на аеродромі "Енгельс" були пошкоджені 5 бомбардувальників Ту-95.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що російське командування ховає свої бомбардувальники, оскільки розуміє, що Україна може їх знищити. За його словами, в Росії не дуже багато придатних літаків, які можуть здійснювати бомбардування території України з повітря.
У британській розвідці вважають, що періодичні вибухи на аеродромах на території РФ свідчать про проблеми з наявними у країни засобами протиповітряної оборони (ППО).