Зокрема, Росія й надалі зможе бомбардувати територію України, але через розосередження літаків у різних місцях з'являться труднощі з технічним обслуговуванням.

Британська розвідка спрогнозувала, як вплине на здатність Росії завдавати ударів по інфраструктурних та цивільних об'єктах в Україні передислокація російських літаків з авіабази "Енгельс".

Як повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки у Twitter, Росія перемістила важкі бомбардувальники дальньої дії Ту-95МС і середні бомбардувальники Ту-22М3 на Далекий Схід РФ.

Як відомо, 5 та 26 грудня авіабаза авіації дальньої дії "Енгельс" зазнала уражень і було пошкоджено кілька літаків.

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"Досить імовірно, що Росія відреагувала на інциденти шляхом розосередження літаків дальньої авіації, особливо на аеродромах, розміщених подалі від України", - констатує розвідка.

Водночас, як зазначається, ці російські літаки й надалі зможуть завдавати удари крилатими ракетами по Україні, оскільки відповідне озброєння може вражати об'єкти на відстані 5 тис. км.

"Проте керування з розрізнених локацій створить додатковий тиск на технічне обслуговування і ще більше скоротить обмежені години польотів на цих застарілих літаках", - прогнозують в Міністерстві оборони Великої Британії.

Вибухи на російських аеродромах

Протягом останніх кількох тижнів на територіях військових аеродромах РФ відбувалася "бавовна". Вибухи лунали, в тому числі, в Енгельсі Саратовської області. За даними журналіста Володимира Золкіна, в результаті останніх вибухів на аеродромі "Енгельс" були пошкоджені 5 бомбардувальників Ту-95.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що російське командування ховає свої бомбардувальники, оскільки розуміє, що Україна може їх знищити. За його словами, в Росії не дуже багато придатних літаків, які можуть здійснювати бомбардування території України з повітря.

У британській розвідці вважають, що періодичні вибухи на аеродромах на території РФ свідчать про проблеми з наявними у країни засобами протиповітряної оборони (ППО).

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