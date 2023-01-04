Цей удар нібито має стати демонстративним, адже об'єктом має стати елітний житловий комплекс.

Депутат Держдуми РФ Євген Федоров "викрив" оперативний план США. За його даними, американці розробили план війни з Росією, яку вони "гарантовано виграють". Передбачено й "удари по Москва-Сіті".

Під час чергового пропагандистського стріму, російський депутат у ганебній формі окупантів, заявив, що удари по Енгельсу та інших тилових регіонах РФ - справа рук нібито США, а не українців.

"Виходячи з цього стратегічного плану вони гарантовано перемагають. Просто, за їхнім планом, ця перемога повинна відбутися десь у перспективі року-півтора-два. При цьому, підвищуючи градус постачання зброї, вони посилюватимуть бомбардування центральної частині Росії, як вони вже робили в Енгельсі, в Калузі... Я знаю, що вони розробляють план удару демонстраційного удару по Москва-Сіті", - заявив опальний депутат.

На його переконання, в Москва-сіті може "прилетіти" безпілотник, або щось-інше.

Як в РФ пояснюють війну проти України

24 лютого 2022 року війська РФ здійснили повномасштабне вторгнення в Україну. Влада РФ заявляла, що ціль "спецоперації" (саме так вони називають війну) - "денацифікація" та "демілітаризація" України.

Київ підтримали озброєнням та технікою низка західних держав, і у Москві не раз заявляли, що росіяни "воюють з НАТО".

Останнім часом в РФ жваво говорять про переговори, але українська влада відмовляється. Київ вважає, що загарбники можуть використати переговорний процес для підготовки до нових агресивних дій.

Крім того, російська влада не хоче вести перемовини про долю вже окупованих територій України. Українська ж сторона вважатиме перемогою у війні з РФ лише звільнення всієї своєї землі, в тому числі частини Донбасу та Криму.

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