Зокрема, пошкоджено диспетчерську вежу управління.

Вибухами на території аеродрому стратегічної авіації "Енгельс" пошкоджено 5 бомбардувальників Ту-95, повідомив журналіст Володимир Золкін з посиланням на джерела.

За уточненими даними журналіста, в результаті "прильотів" ліквідовано 17 окупантів, ще 26 поранено (троє загарбників – у важкому стані).

Крім того, пошкоджено диспетчерську вежу управління, про що раніше заявляв й радник ОП Олексій Арестович.

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Золкін не став розкривати джерела інформації, додавши, що "джерела ці помиляються украй рідко, хоча помиляються у принципі всі – будь-які ЗМІ час від часу надають непідтверджену інформацію".

Нові удари по "Енгельсу" - що відомо

26 грудня на території аеродрому стратегічної авіації "Енгельс" (за 600 км від кордону України) пролунали нові вибухи.

Росія заявила, що ППО збила на підльоті до об’єкта невідомий безпілотник, а уламки вбили трьох людей. При цьому Москва звинуватила в атаці Україну.

За кілька днів до того росіяни тренувалися на "Енгельсі" до завдання нових ударів по Україні. За словами радника ОП Олексія Арестовича, свіжа "бавовна", імовірно, завадила здійснити повітряний наліт на українські міста напередодні свят.

Пізніше у ВПС України зазначили, що після вибухів окупанти розосередили літаки по інших аеродромах – подалі від українського кордону.

The New York Times пише, що це може значно ускладнити для росіян здійснення масованих атак по українській енергетиці. Дальні удари України збіглися зі скороченням у Росії запасів крилатих і тактичних балістичних ракет.

Це не перша атака безпілотників на російський "Енгельс". Попереднього разу, 5 грудня, вибухи пошкодили щонайменше кілька бомбардувальників.

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