Також могла відбуватися доставка техніки.

У п'ятницю, 30 грудня, з РФ в Білорусь прилетіли 6 військово-транспортних бортів ВКС РФ.

Як повідомляє моніторинговий проект "Беларускі Гаюн", літаки могли перевозити техніку або солдатів.

Так, на білоруський аеродром в Мачулищах протягом 13 годин прилетіли шість військово-транспортних літаків Іл-76МД ВКС РФ. Перший – близько 4 години ранку, останній – близько 18 години.

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"За нашою інформацією, всі літаки щось привозять до Білорусі, але що саме — поки невідомо. Не можна виключати, що може йти як доставка техніки, так і ротація/підвезення мобілізованих", – йдеться в повідомленні.

У "БГ" зауважили, що якщо йдеться про привезення в країну солдатів ЗС РФ, то їх могли привезти не більш як 1470 (місткість кожного з Іл-76МД — 245 осіб).

Російські військові в Білорусі

10 жовтня російський диктатор Володимир Путін і невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявили про розгортання спільного угруповання військ Білорусі і РФ. Експерти прогнозували, що його сформують до середини зими, а керуватиме ним російська сторона.

Упродовж останніх тижнів росіяни стягують до Білорусі військову техніку та живу силу. У грудні аналітики констатували, що РФ почала стягувати військову техніку до українського кордону, а Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Москва готує ще один наступ на Київ вже цієї зими і це не викликає у нього сумнівів.

За інформацією голови Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко, станом на 28 грудня на території Білорусі перебували понад 10 тисяч російських солдатів. Він наголошував, що цієї кількості недостатньо для нового наступу на Україну.

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