Російським окупантам заборонили узгоджувати місця свого розташування з колаборантами в окупаційних адміністраціях.

Через недовіру до колаборантів на захоплених територіях України російським військовим категорично заборонили повідомляти їм місця свого розташування.

Це зроблено задля уникнення витоку інформації в рамках посилення контррозвідувального режиму, повідомляє Центр Національного Спротиву.

"Особлива увага приділяється тому, щоб місцеві колаборанти не володіли інформацією про розташування російських військ", - йдеться в повідомленні.

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У ЦНС також повідомили, що російським окупантам заборонили не тільки узгоджувати місця свого розташування з колаборантами в окупаційних адміністраціях, а й залучати цивільних до робіт з облаштування командних пунктів.

Війна в Україні - ситуація на захоплених Росією територіях

Як повідомляв УНІАН, раніше військовий рух українців та кримських татар "Атеш" розповів, що на окупованій частині Херсонської області російські загарбники разом із колаборантами проводять обшуки, б'ють і катують людей. Це пов'язано з тим, що окупанти дуже налякані активністю українських партизанів.

Також на окупованих територіях півдня України російські загарбники готуються до нової хвилі мобілізації населення. Зокрема, в Запорізькій так звана адміністрація створила 44 "військово-облікові столи", де всі громадяни призовного віку або військовослужбовці запасу будуть поставлені на облік.

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