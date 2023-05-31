За словами Ганни Маляр, окупанти переслідують дві мети.

У Міністерстві оборони України назвали оголошення у "розшук" Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та Командувача Сухопутних військ Олександра Сирського одним із прийомів інформаційної війни РФ.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр нагадала, що у 2014-2015 роках вони відкривали кримінальні провадження проти українських командувачів і комбригів за звинувачанням у нібито вчиненні злочинів під час ведення бойових дій.

На думку Маляр, окупанти хочуть нівелювати статус України як жертви міжнародного злочину агресії та формально урівняти свої злочинні дії з нашими оборонними.

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"Росія цією війною створила собі настільки токсичну репутацію та настільки втратила довіру, що будь-які звинувачення з їхнього боку на адресу наших військових сприймаються як обтяжуюча обставина", - написала Маляр у своєму Telegram-каналі.

Також окупанти намагаються чинити психологічний тиск на українських захисників, щоб їх деморалізувати. "Психологічно тиснути на командувачів, які воюють з ворогом, що значно переважає по кількості бійців та озброєння - безперспективно", - додала вона.

Залужного оголосили "у розшук": що відомо

У травні Слідчий комітет Росії звинуватив українських командувачів у "обстрілі мирного населення та цивільних обʼєктів Донбасу".

Вчора стало відомо, що дані про них з'явилися у базі розшуку Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації.

Згодом стало відомо, що у російський "розшук" оголосили командувача Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

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