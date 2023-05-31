Відповідна інформація зʼявилася на офіційному сайті МВС РФ.

Російська Федерація оголосила в "розшук" командувача Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

Як повідомляє прес-служба Командування Обʼєднаних сил ЗСУ у Facebook, відповідна інформація зʼявилася на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації у вівторок, 30 травня 2023 року.

"Але в той час поки російська пропаганда витрачає шалені гроші на дитячі погрози та залякування, ми переконані, що "Ніщо не зупинить ідею, час якої настав!" – прокоментували в командуванні "розшук" генерала.

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"Розшук" українців Росією

30 травня Росія оголосила в "розшук" головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Крім того, до бази розшуку МВС РФ потрапив Олександр Сирський – командувач Сухопутних військ ЗСУ.

Раніше в список розшукуваних Росією осіб потрапила українська телеведуча Маша Єфросиніна. ЇЇ включили до переліку терористів та екстремістів.

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