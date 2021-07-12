Втім, російський агент розраховує на швидке звільнення з-під варти.

Росія планувала вбити українського науковця за розробку диво-зброї. Мова йде про спеціальний генератор, що продукує "вибухово-магнітний" імпульс фантастичної потужності. Він здатний паралізувати всю електроніку навколо: якщо це командний пункт - усі екрани комп’ютерів у ньому - вмить стають чорними. А потужні ракети, якими з цього пункту керували, - перетворюються на мертве залізо.

Про це йдеться в сюжеті "ТСН.Тиждень".

Повідомляється, що Кремль почав полювання за автором диво-розробки, але далі щось пішло не за планом росіян. Сам Віталій Зарубін, який працює в інституті електромагнітних досліджень, каже, що побачив обличчя свого вбивці за кілька секунд до того, як той натиснув на кнопку підривання вибухівки.

Відомо, що кілер прибув до Сєверодонецька з Росії - міста Улан-Уде. Тут на нього вже чекав фальшивий паспорт, залишений в умовному місці співробітником СБУ. Саме українська спецслужба від початку контролювала кожен крок зловмисника. Перед виконанням "замовлення" найманець знайшов підготовлену для нього вибухівку - магнітну міну під однією з плит у центрі Сєвєродонецька.

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Вибухівку він встановив під пасажирське сидіння авто, яким користувався Зарубін. Коли разом з іншим пасажиром той сів у машину, кілер, находячись неподалік, натиснув на кнопку пульта. Але вибуху не сталося. Проте з авто на нього спостерігали ті, хто мали стати жертвами.

"Він дістав пульт став натискати і повертати голову в нашу сторону. Натискає і повертає. Натискає. І подив. Повертає голову в нашу сторону, холодок по тілу пройшов", - розповідає Віталій Зарубін.

Росіянина одразу затримали. Тоді він не знав, що вибухівку, яку заклав для вибуху, вчасно підмінили на муляж вибухотехніки. Справжню віддали експертам. Зараз затриманий перебуває в слідчому ізоляторі з переконанням, що скоро буде на свободі. Хоче йти на обмін з РФ.

"Я підписав угоду зі співробітником ФСБ. Звертаюся до вас з проханням, з величезним, включити мене в обмінні списки. Я звертаюся до тих співробітників, які відправили мене сюди. Я сподіваюся, що це управління не осоромить честь свою, ну, не покине людину, яку вони відправили", - говорить кілер, який має дві вищих освіти.

З чого все почалося

За кілька місяців до замаху було затримано агента РФ при спробі купити документацію на розробку української високотехнологічної зброї. Вона заснована на потужному електромагнітному імпульсі, від якого неможливо врятувати електронні пристрої. Секретні дані мав продати ворогу науковець, проте він передав інформацію про агента РФ українським контррозвідникам.

Що відомо про вибухо-магнітний генератор

Нова розробка здатна множити на нуль увесь новітній арсенал РФ. Саме тому вона намагається вкрасти документацію на нову зброю.

Цей прилад генерує імпульс, який перетворює бойовий дрон на безпорадний шмат заліза. Генератор легко впорається з цілим роєм “безпілотників”. Від одного невидимого пострілу вони падають з неба, мов здобич до ніг мисливця. Люди при цьому шкоди не зазнають.

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"Результат - безповоротне ураження всієї електроніки в радіусі 300 метрів. Якщо скинути над командним пунктом - то йому кінець. Все буде, але працювати він не буде", - говорить директор інституту електромагнітних досліджень Юрій Ткач.

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Автор: Юрій Годован