Країна-агресор експлуатує репутацію відомих ЗМІ, поширюючи брехню від їхнього імені.

Росіяни вигадують все більш витончені способи поширення дезінформації.

За підтримки російського уряду дедалі частіше проводяться операції, в рамках яких дезінформацію поширюють від імені відомих міжнародних ЗМІ, пише Bloomberg.

У звіті про маніпуляції з інформацією за кордоном, опублікованому службою зовнішніх дій ЄС, описані кілька епізодів, коли росіяни повністю "злизали" стиль іноземних ЗМІ (наприклад, Al Jazeera і Euronews) і поширили від їхнього імені фейки. Об'єктами наслідування ставали друковані ЗМІ та телеканали. Поширюючи дезінформацію від їхнього імені росіяни надавали цьому контенту легітимності.

Відео дня

У дослідженні згадуються чотири випадки, коли підроблені ЗМІ використовувалися для нападок на Україну і президента Володимира Зеленського. Наприклад, так поширювалися відео, де стверджувалося, що українські футбольні вболівальники нібито були затримані в Досі, Катар через "нацистську поведінку" під час чемпіонату світу з футболу. Інше аналогічне відео повідомляло, що німецький аукціонний дім збирається знищити російські витвори мистецтва. Цей контент згодом був швидко підхоплений російськими пропагандистами і поширений каналами, пов'язаними з російськими державними ЗМІ.

Боротьба ЄС з російською дезінформацією

Зараз, коли ЄС готується прийняти 10-ий з моменту повномасштабного вторгнення пакет санкцій проти РФ (його прийняття можуть приурочити до першої річниці повномасштабної війни), Польща і країни Балтії продовжують наполягати на включенні санкцій проти російських ЗМІ в санкційний пакет. Повідомлялося, що ці країни пропонують блоку заборонити більше засобів масової інформації.

В останні місяці ЄС заборонив безліч російських каналів за поширення дезінформації (RT English, RT UK, RT France, RT Germany, RT Spanish, Sputnik, RTR Planeta, Росія 24, TVCI та інші). При цьому в Єврокомісії повідомляли, що ЄК прагне "посилити боротьбу з російською пропагандою і усунути лазівки".

7 лютого голова зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив, що Європейський союз запустить нову платформу для протидії дезінформаційним кампаніям Росії і Китаю на тлі посилення побоювань.

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