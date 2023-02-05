Кремль намагається переконати світ, що Росія насправді воює з сильнішим від України суперником.

Кремлівська пропаганда продовжує просувати російські наративи про те, що РФ є глобальним військовим лідером, використовуючи іноземних спікерів та медіа.

Як повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД), російські ЗМІ, зокрема, цитували екс-радника міністра оборони США Дугласа Макгрегора, який критикував відсутність потенціалу ведення великого військового конфлікту у країн Заходу. Акцентували на тому, що Росія натомість такий досвід має.

"Метою дезінформації є поширення міфу про "другу армію світу", – зазначають в ЦПД.

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Також поширювали заяви американського економіста Джеффрі Сакса про те, що війна в Україні насправді нібито йде між США та Росією.

"Метою дезінформації є переконати світ, що Росія насправді воює з сильнішим від України суперником", – пояснюють експерти.

Поширював дезінформацію і німецький блогер Кім Дотком. Він стверджував, що, мовляв, попри поставки зброї НАТО, Росія однозначно перемагає Україну.

"Метою дезінформації є поширення хибного твердження про військову могутніть країни-окупанта", – зазначають в ЦПД.

Війна в Україні - Росія зазнає значних втрат

У кривавій загарбницькій війні, розв’язаній Росією проти України, окупант зазнає значних втрат – як в живій силі, так і в техніці. За інформацією Генштабу ЗСУ, станом на 5 лютого загальні бойові втрати РФ в живій силі сягнули 131 290 осіб. Західні чиновники оцінюють втрати Росії вбитими та пораненими у близько 200 тисяч.

Попри значні втрати Росія так і не змогла досягти своїх стратегічних цілей в Україні. Водночас, як зазначав генсек НАТО Єнс Столтенберг, російський диктатор Володимир Путін не змінив загальну мету вторгнення, яка полягає в тому, щоб контролювати Україну повністю.

Дедалі частіше лунають повідомлення про те, що окупанти чимдуж намагатимуться загарбати Донецьку та Луганську області до березня. У боях лишень за Соледар на Донеччині росіяни втратили людей стільки ж, скільки у двох війнах проти Чечні.

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