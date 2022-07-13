Заходи, які Росія проводить в Донецькій, Херсонській, Луганській областях, свідчать про планомірну підготовку до так званих референдумів, запевняють в розвідці.

Росія не досягла своєї головної мети – окупувати Україну – і готується до приєднання вже захоплених територій.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

"Стратегічна мета росії стосовно повної окупації нашої території не досягнута. По друге, ми чітко бачимо і маємо інформацію про те, що і в законодавчому органі рф, і в уряді, і в інших структурах зараз активно опрацьовуються всі питання, які пов’язані з можливою інтеграцією тимчасово окупованих територій до російської федерації – в політичному плані, економічному і територіальному. Як це буде відбуватися, ми подивимося ближче до осені. 11 вересня – це єдиний день голосування", – сказав Скібіцький.

Представник ГУР зауважив, що розвідка фіксує пожвавлення заходів, спрямованиї на анексію захоплених територій в Донецькій, Херсонській, Луганській областях. Скібіцький назвав їх планомірною підготовкою до так званих референдумів.

За даними розвідки, в росії готуються законодавчі ініціативи, які мають спростити процедуру отримання громадянства щодо інтеграції чи приєднання території до РФ тощо. Щодо загальної мобілізації в РФ, Скібіцький зазначив, що вона може бути оголошена тоді, коли буде оголошена війна.

"Путін не визнає те, що він не досяг своєї основної мети щодо окупації в короткі терміни, він продовжує так звану "спеціальну воєнну операцію" і не хоче визнати, що це повномасштабна війна. І не тільки на території Луганської та Донецької областей, як він говорив, а це повномасштабна війна проти української держави, проти українського народу", – підсумував він.

Раніше в розвідці заявляли, що влада Російської Федерації вирішує, що робити з окупованою Херсонською областю й планує восени там провести референдум.

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