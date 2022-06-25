Інформація про руйнування і жертви поки відсутня. Це вже другий удар по об'єкту після травневого.

Селище Десна на Чернігівщині цієї ночі вдруге зазнало ракетного обстрілу.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Телеграм-каналі.

"Селище Десна зазнало чергового ракетного обстрілу. Подробиці згодом", - написав він.

Також Чаус звернувся до мешканців не публікувати фото та відео "прильотів".

Як повідомляв УНІАН, близько 5:00 ранку 17 травня російські війська з авіації випустили чотири ракети по селищу Десна, дві з них потрапили в будівлю.

Відразу стало відомо, що, за попередньою інформацією, в результаті ракетного обстрілу 8 людей загинули, 11 травмовані. Пізніше президент голосив, що внаслідок обстрілу загинуло 87 людей.

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