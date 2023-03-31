У Харкові пошкоджений об'єкт цивільної інфраструктури та приватні житлові будинки.

Внаслідок нічної російської атаки на Харків троє громадян отримали легкі поранення, ще двох поранено після атаки в Ізюмському районі Харківської області. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

"Вчора пізно ввечері ворог завдав ракетного удару по Новобаварському району Харкова. Усього по місту було випущено дев'ять ракет, попередньо ЗРК С-300", - зазначив Синєгубов.

Зокрема, у Харкові пошкоджений об'єкт цивільної інфраструктури та приватні житлові будинки. Частина ракет влучила в землю та вибухнула у повітрі.

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"Внаслідок ракетної атаки легкі поранення отримали троє людей. Госпіталізації не потребували", - додав він.

Також минулої ночі ворог здійснив атаку з безпілотників Shahed на об'єкти критичної інфраструктури в Ізюмському районі. Поранення зазнали та були госпіталізовані двоє цивільних чоловіків 44 та 66 років.

Крім того, протягом минулої доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти Харківської області в Куп'янському, Чугуївському та Вовчанському районах. Зокрема, ворог вів вогонь по Козачій Лопані, Куп'янську, Дворічній, Стрілечі та інших містах і селах. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.

РФ вдарила по Харкову - що відомо

Ввечері 30 березня під час масштабної повітряної тривоги окупанти завдали ракетного удару з установок С-300 по Харкову. Щонайменше шість ракет типу С-300 влучили по об'єктах інфраструктури та по приватних домоволодіннях. Станом на 00:00 інформації щодо потерпілих та загиблих осіб не було.

Всього РФ випустила 9 ракет і 10 "Шахедів", 9 з них вдалось збити.

Як повідомили у ВПС ЗСУ, ударними дронами-камікадзе російські окупанти атакували з північного напрямку – Брянської області РФ, через Сумську та Чернігівську області.

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