Також у небі було зафіксовано до п'яти інших повітряних цілей, ймовірно - повітряні кулі.

Сили ППО знищили 9 із 10 дронів-камікадзе, які РФ випустила з північного напрямку - Брянської області. Про це у своєму Telegram повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

"З 21.10 год 30 березня по 01.30 год 31 березня 2023 року противник атакував Україну ударними безпілотниками "Shahed-136/131", також у небі зафіксовано до п’яти інших повітряних цілей, імовірно повітряних куль. Ударними дронами-камікадзе російські окупанти атакував з північного напрямку – Брянська обл. рф, через Сумську та Чернігівську області", - йдеться у повідомленні.

Загалом знищено дев’ять із десяти ударних дронів: один – підрозділом ППО Сухопутних військ та вісім – силами та засобами воїнів Повітряних Сил – зенітних ракетних підрозділів та мобільних вогневих груп повітряного командування "Схід".

Відео дня

Нічна атака дронів на Україну 30 березня - що відомо

Ввечері у четвер, 30 березня 2023 року, в низці українських областей оголосили повітряну тривогу. Станом на 22:10 тривогу було оголошено в Київській, Сумській, Чернігівській, Харківській областях, а також у Києві.

Про загрозу атаки дронів попередили в Київській обласній військовій адміністрації. Водночас росіяни атакували Харків 9 ракетами.

Речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат зазначив, що з півночі на територію України ймовірно залетіли до десятка "Шахедів". Він також підтвердив, що росіяни випустили по Харкову з території Бєлгородської області кілька ракет із ЗРК С-300.

У Генштабі вранці уточнили, що для завдання авіаційних ударів по місту ворог задіяв 10 ударних БпЛА типу "Шахед-136", 9 з них знищили наші захисники.

Вас також можуть зацікавити новини: