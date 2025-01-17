Ймовірно, ворог завдав удару по місту балістикою.

Внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області пошкоджені навчальний заклад та житлова забудова, відомо про загибель трьох людей. Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"У Кривому Розі внаслідок російської атаки пошкоджені навчальний заклад та житлова забудова", - повідомив він.

Пізніше посадовець додав, що наразі відомо про загибель трьох людей, є поранені.

Перед ударом у Повітряних силах повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. Згодом там заявили про дві швидкісні цілі у напрямку Кривого Рогу.

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