Наша авіація завдала два удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів супротивника, зазначили у Генштабі ЗСУ.

Російські окупанти в Україні за добу втратили дві залізні "пташки" - безпілотник типу "Орлан" та штурмовик СУ-25.

Українська авіація завдала два удари по позиціях ворожих зенітно-ракетних комплексів, йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України, опублікованому у вівторок увечері, 7 лютого.

"Авіація Сил оборони протягом доби завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів... Також наші захисники знищили російський штурмовик СУ-25 та ворожий БПЛА типу "Орлан", - йдеться у повідомленні Генштабу.

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Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступу на п'ятьох напрямках: Авдіївському, Бахмутському, Лиманському, Куп'янському та Новопавлівському.

На Донбасі вже не один місяць тривають запеклі бої, зокрема, біля Бахмута. Супротивник зазнає величезних втрат. 7 лютого стало відомо, що над Бахмутом прикордонники збили російський штурмовик Су-25.

Варто зазначити, що загальні втрати РФ в Україні становлять 133190 супротивників. Крім того, ліквідовані понад 290 ворожих літаків. Також знищено понад 1950 БПЛА супротивників.

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