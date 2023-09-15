Кубинська влада намагається ліквідувати мережу торгівлі людьми.

Влада Куби зробила вельми суперечливу заяву про участь своїх громадян в війні Російської Федерації проти України. Міністр закордонних справ країни Бруно Родрігес заявив, що Гавана виступила проти участі своїх громадян у війні, хоча раніше посол Куби у Москві заявив, що його уряд не проти законної участі своїх громадян у війні проти України.

Видання Reuters пише, що суперечливі заяви послідували за повідомленнями кубинських державних та іноземних ЗМІ, в яких йдеться, що молоді кубинські чоловіки в останні місяці вступали в армію Кремля в якості найманців і жертв передбачуваних схем торгівлі людьми.

"Однозначна і непохитна позиція кубинського уряду відповідно до його національного законодавства суперечить участі кубинських громадян в конфліктах будь-якого роду, а також проти найманства і торгівлі людьми", - заявив Родрігес.

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Минулого тижня кубинська влада заявила, що заарештувала 17 осіб за звинуваченнями, пов'язаними з групою торговців людьми, які нібито заманювали молодих Кубинських чоловіків на службу в російську армію в умовах війни в Україні. Кубинська влада заявила, що тим, хто займається найманством або бере участь у торгівлі людьми, можуть загрожувати тривалі тюремні терміни або навіть смертна кара, залежно від тяжкості злочину.

Головний дипломат Куби в Москві Хуліо Антоніо Гармендіа Пенья повідомив російському агентству РИА кількома годинами раніше в четвер, що всі заарештовані на Кубі кубинські громадяни займалися незаконною діяльністю та порушували закон.

"Ми нічого не маємо проти кубинців, які просто хочуть підписати контракт і легально взяти участь разом з російською армією в цій операції. Але ми проти незаконності і цих операцій, які не мають нічого спільного з правовим полем", - цитує РИА кубинського дипломата.

Громадяни Куби на війні проти України - що відомо

Міністерство закордонних справ Куби заявіо, що мережа торгівлі людьми, яку влада намагається "нейтралізувати і ліквідувати", діяла з Росії, "щоб залучити кубинських громадян до збройних сил, які беруть участь у військових операціях в Україні".

Росія, яка має міцні політичні зв'язки з Кубою, вже давно є важливим пунктом призначення для Кубинських мігрантів, які прагнуть втекти від економічного занепаду в своїй країні.

Президент Росії Володимир Путін в минулому році підписав указ, що дозволяє іноземцям, які записалися на службу в російську армію, отримувати громадянство в прискореному порядку. При цьому Куба заперечує свою причетність до війни в Україні.

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