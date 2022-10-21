Вони призначені для навантаження та вивезення до РФ розконсервованої колісної та гусеничної військової техніки.

На початку жовтня до Білорусі прибули ще 64 платформи під передачу військової техніки РФ.

Про це повідомляє моніторинговий проект "Live. Сообщество железнодорожников Беларуси".

З початку місяця до Білорусі перегнали ще 64 порожні залізничні платформи, які призначені для навантаження та вивезення до РФ розконсервованої колісної та гусеничної військової техніки.

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1 жовтня на залізничну станцію Уріччя (Любанський рн, Мінська обл., РБ) із залізничної станції Готня (Білгородська обл., РФ) прибув ешелон з 51-ю порожньою платформою. Саме у цьому населеному пункті знаходиться 969-а база резерву танків, де знімаються зі зберігання та вантажаться на платформи танки Т-72А.

9 жовтня на залізничну станцію Старі Дороги (Мінська обл, РБ) із залізничної станції Лиски (Воронезька обл, РФ) прибуло ще 13 порожніх платформ. У цьому місті знаходиться 288-та база резерву автомобільної техніки, де знімається зі зберігання автомобільна техніка.

Як повідомляє "Беларускі Гаюн", за останні тижні режим Лукашенко передав РФ уже не менше ніж 67 танків Т-72А і не менше ніж 28 вантажівок "Урал".

Загроза повторного наступу з Білорусі

Журналісти "Радіо Свобода" проаналізували супутникові знімки з аеродрому Зябровка під білоруським Гомелем й дійшли висновку, що там відбуваються активні зміни. Туди прибувають російські війська та нова техніка.

Незважаючи на це, аналітики ISW вважають, що сценарій наступу з Білорусі на північно-західну частину України залишається малоймовірним у найближчі місяці.

Водночас американський історик-дослідник сучасної Росії, доктор історичних наук Юрій Фельштинський заявив, що Росія може завдати ядерного удару по Україні саме з території Білорусі. Через це Україна повинна домовитися із союзниками, щоб їй дали дозвіл завдавати ударів по території Білорусі та Росії.

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