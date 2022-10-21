На початку жовтня до Білорусі прибули ще 64 платформи під передачу військової техніки РФ.
Про це повідомляє моніторинговий проект "Live. Сообщество железнодорожников Беларуси".
З початку місяця до Білорусі перегнали ще 64 порожні залізничні платформи, які призначені для навантаження та вивезення до РФ розконсервованої колісної та гусеничної військової техніки.
1 жовтня на залізничну станцію Уріччя (Любанський рн, Мінська обл., РБ) із залізничної станції Готня (Білгородська обл., РФ) прибув ешелон з 51-ю порожньою платформою. Саме у цьому населеному пункті знаходиться 969-а база резерву танків, де знімаються зі зберігання та вантажаться на платформи танки Т-72А.
9 жовтня на залізничну станцію Старі Дороги (Мінська обл, РБ) із залізничної станції Лиски (Воронезька обл, РФ) прибуло ще 13 порожніх платформ. У цьому місті знаходиться 288-та база резерву автомобільної техніки, де знімається зі зберігання автомобільна техніка.
Як повідомляє "Беларускі Гаюн", за останні тижні режим Лукашенко передав РФ уже не менше ніж 67 танків Т-72А і не менше ніж 28 вантажівок "Урал".
Загроза повторного наступу з Білорусі
Журналісти "Радіо Свобода" проаналізували супутникові знімки з аеродрому Зябровка під білоруським Гомелем й дійшли висновку, що там відбуваються активні зміни. Туди прибувають російські війська та нова техніка.
Незважаючи на це, аналітики ISW вважають, що сценарій наступу з Білорусі на північно-західну частину України залишається малоймовірним у найближчі місяці.
Водночас американський історик-дослідник сучасної Росії, доктор історичних наук Юрій Фельштинський заявив, що Росія може завдати ядерного удару по Україні саме з території Білорусі. Через це Україна повинна домовитися із союзниками, щоб їй дали дозвіл завдавати ударів по території Білорусі та Росії.