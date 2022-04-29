Свіже перехоплення СБУ вкотре руйнує міф російської пропаганди про "денацифікацію" України.

Російська Федерація набирає в армію "асвабадітєлєй" прихильників нацизму. Міф про "денацифікацію" вкотре зруйновано.

Про це свідчить перехоплення телефонного дзвінка окупанта, опубліковане СБУ.

Спецслужбі вдалося перехопити телефонну розмову контрактника із російської глибинки Івана Клименка з матір’ю.

"Нам треба всіх убивати: і дітей, і жінок. Усіх поспіль. Всю Україну треба витравити просто, аж до Львова. Щоб цієї країни не було на карті. Потрібно їх із Землі стерти", - заявив окупант.

Під час розмови російський нацист заявив, що хоче ножем вирізати свастику на тілах загиблих українців.

Загарбник додав, що має декілька фейкових акаунтів у соціальних мережах, щоб "не світитися".

В СБУ зазначають, що серед опублікованих у соцмережа світлин – його зображення у військовій формі та фото з нацистською символікою.

Іван Клименко служить у 2 гвардійській Таманській мотострілковій дивізії, яка вважається елітою збройних сил РФ і завжди бере участь у військових парадах у Москві.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що на Харківщині бійці ЗСУ взяли у полон п’ятьох окупантів.

Він додав, що затримані загарбники дезорієнтовані та деморалізовані. За словами Синєгубова, окупанти скаржаться на виснаження через великі втрати, тривалу участь у бойових діях, погане забезпечення та байдуже ставлення командирів до їхнього життя.

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